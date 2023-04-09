Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım! 'Siyaset böyle bir şey işte'

Siyaset gündemi oldukça hareketli bir gün yaşıyor. Partiler listelerini açıkladı. Listelerin açıklanmasının ardından ise gündem oldukça hareketlendi.

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'SİYASET BÖYLE BİR ŞEY İŞTE'

Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!"

Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 9, 2023



