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Mehmet Pala, Astsubay Tayfun Turhan karakteriyle "Nöbet"te

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini anlatan dizi, Mehmet Pala'nın canlandırdığı "Astsubay Tayfun Turhan" karakterinin eklendiği yeni bölümüyle ekrana gelecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Mehmet Pala, "Nöbet" dizisinde "Astsubay Tayfun Turhan" karakterini canlandıracak.

Hatay'ın Elmalı kasabasındaki ilçe Jandarma komutanlığında görevli askerlerin hayat hikayelerini anlatan dizinin yeni bölümü Pazar akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

"Diriliş Ertuğrul" ve "Deliler" gibi yapımlardaki oyunculuğuyla tanınan Pala, İstihbaratçı Astsubay Tayfun Turhan karakterini "Nöbet" dizisine taşıdı.

Tayfun Turhan karakteri, ilçe jandarma komutanlığında iç ve dış istihbarat alımı, iletişimi ve bölge üzerine gelişmeleri değerlendirme konusunda Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı'ya destek veren 28-30 yaşlarında Afyonlu bir Türk subayı olarak öne çıkıyor.

Yapımcılığını Necati Şaşmaz, yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği dizide, Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Gökhan Gencebay, Sultan Elif Taş ve diziye yeni katılan Mehmet Pala rol alan isimler arasında.

6. bölümü ekrana gelecek olan dizinin bu haftaki konusu şöyle:

"Ahmet Paşa’ya kurulan hain pusu sonucu Erdinç Uzman şehit olmuştur. Yiğit Alkan, şehit düşen silah arkadaşının kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Teröristleri sınıra kadar takip eden Yüzbaşı Yiğit’in, arkadan gelecek destek timini beklemesi gerekmektedir. Binbaşı Barış’tan gelen bu emir, Yüzbaşı Yiğit’e ulaşır. Ancak yüreğinde duyduğu acı, bu emre karşı gelmesine neden olur. Sınırın dışına taşınan bu takibi duyan Darko, hain bir planın hazırlığındadır."

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dizi Mehmet Pala Nöbet oyuncu Show Tv Tayfun Turhan

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