6. bölümü ekrana gelecek olan dizinin bu haftaki konusu şöyle:

Tayfun Turhan karakteri, ilçe jandarma komutanlığında iç ve dış istihbarat alımı, iletişimi ve bölge üzerine gelişmeleri değerlendirme konusunda Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı'ya destek veren 28-30 yaşlarında Afyonlu bir Türk subayı olarak öne çıkıyor.

"Ahmet Paşa’ya kurulan hain pusu sonucu Erdinç Uzman şehit olmuştur. Yiğit Alkan, şehit düşen silah arkadaşının kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Teröristleri sınıra kadar takip eden Yüzbaşı Yiğit’in, arkadan gelecek destek timini beklemesi gerekmektedir. Binbaşı Barış’tan gelen bu emir, Yüzbaşı Yiğit’e ulaşır. Ancak yüreğinde duyduğu acı, bu emre karşı gelmesine neden olur. Sınırın dışına taşınan bu takibi duyan Darko, hain bir planın hazırlığındadır."

