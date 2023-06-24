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Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg tatil için geldiği Balıkesir’de kayboldu

24.06.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan ve Dünya Bankası'ndan emekli olan 83 yaşındaki Korhan Berzeg tatil için geldiği, doğum yeri Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu. Berzeg'den, 8 gündür haber alınamıyor. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, bölgede yapılan aramalarda Berzeg'e henüz ulaşılamadığını, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Mehmet Şimşek’in hocası Korhan Berzeg tatil için geldiği Balıkesir’de kayboldu

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Geçen cumartesi sabahı, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, AKUT görevlileri gönderildi. Orman, mağaralar ve çalılıkların aralarına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.

'HER YERİ ARIYORUZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Kayıp ihbarını aldığımız günden itibaren ekiplerimiz bölgedeki tüm ormanlık alanları, su kanallarını aradı. Patika yollar kontrol edildi ama bulamadık. Köpeğine de ulaşamadık. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekiple bölgeyi kontrol ediyoruz. Kayıp olan Korhan Berzeg'in, zaman zaman unutkanlığı oluyormuş. Arama çalışlarımızda bunu da dikkate alıyoruz" diye konuştu.

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'BAKAN ŞİMŞEK'İN HOCASIYDI'

Armutlu Mahallesi'nde kalan emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Tüz, "Çocukluğu mahallemizde geçen Korhan Berzeg, İTÜ'de profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Son 1 yıldır İstanbul'da Büyükada'da yaşıyor. Yaz aylarında 1 ay Armutlu'daki evine gelip burada kalıyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü kayboldu. Kendisine ulaşılamadı. Kayıp haberini öğrenen İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her 2 eşinden olan kızları ve damatları buraya gelip çalışmaları yakından izlemeye başladı. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı. Olayı öğrenen Bakan Şimşek, aileyi telefonla arayıp 'Geçmiş olsun' diyerek bilgi aldı" dedi.

Hayatından endişe edilen Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, bastırılan kayıp ilanlarıyla devam ediyor.


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Balıkesir Gönen Mehmet Şimşek kayıp

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