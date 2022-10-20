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Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı için Katar’a gitti

20.10.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik iş birliği kapsamında Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na destek verecek TSK unsurları başkent Doha'ya ulaştı. Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı için Katar’a gitti

Mehmetçik, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

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Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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TÜRK POLİSİ DE DOHA'YA GİTMİŞTİ

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı. (AA)

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Katar TSK Türk Silahlı Kuvvetleri dünya kupası

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