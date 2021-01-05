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  4. Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

05.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

Elazığ'da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk bayrağının katlandığı sırada yere değdiğini gören Mehmetçik, yardıma koşarak bayrağın usulüne göre yere değmenden katlanmasını sağladı.

Elazığ ve Malatya’nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi’yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı. Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti. Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.

(İHA)

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