Mehtap Özkan ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlediklari sade bir törenle evlenen çiftin aralarında 26 yaş olması dikkatlerden kaçmadı. Bu kapsamda Mehtap Özkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürsel Tekin ile evlenen haber spikeri Mehtap Özkan hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Daha önce Halk TV ve Habertürk'te çalışan Mehtap Özkan'ın biyografisine haberimizde yer verdik.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8’de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye geçiş yapan Mehtap Özkan, muhabir olarak görev almanın yanı sıra Hava Durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Bir süre Beyaz TV’de çalıştıktan sonra ayrılıp Halk TV’de çalışmaya başladı. Halk TV’de hafta sonu Haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Mehtap Özkan kendisinden 26 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile 4 Şubat Cuma günü nikah masasına oturdu.

GÜRSEL TAKİN İLE EVLENEN HABER SPİKERİ MEHMETAP ÖZKAN HANGİ KANALDA?

Mehap Özkan TV 8'de çalıştıktan sonra Beyaz TV'ye geçiş yaptı. 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördü.

