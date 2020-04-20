Meizu 17, 22 Nisan’da tanıtılacak

Resmi duyuru afişinde Meizu 17’nin ön paneli gözüküyor. Bu ön panel sızıntıda yer alan ön panellerle birebir aynı. Sağ üst köşede yer alan oldukça küçük delikli tasarım bir hayli etkileyici. Tabi ki parmak izi okuyucu ekran altına gizlenmiş.

MEİZU 17 ÖZELLİKLERİ

Meizu 17 akıllı telefonun özellikleri daha önce sızdırıldı. Bu özelliklerin bir çoğu doğru çıkacaktır, ancak kesin özellikleri 22 Nisan’da göreceğiz. Telefon 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,5 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon X55 5G modem ile uyumlu olarak çalışan Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Telefon ayrıca 8GB RAM + 256GB depolama alanı ve 12GB RAM + 256GB depolama alanına sahip modellerle gelecek. Teknik özellik sayfası, depolama alanının UFS 3.0 olduğunu ve bunun 8GB RAM + 256GB modeli için de aynı olduğunu gösteriyor.

KAMERA SAMSUNG'DAN ALINDI

Meizu’nun amiral gemisi telefonu yatay olarak düzenlenmiş dört arka kameraya sahip olacak. Ana kamera 64MP Samsung GW1 sensöre sahip bir kamera. Samsung’un son zamanlarda bir çok telefon üreticisine sensör sattığı bir gerçek. Bu konuda Sony’e rakip olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Bu kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 5MP telefoto kamerası ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Selfie kamerasının piksel büyüklüğü henüz açıklanmadı.