Meksika, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39’da Baja California eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Büyük Okyanus’ta, Baja California eyaletinde yer alan Vicente Guerrero kasabasının 37 kilometre batısında olduğu aktarıldı.

Depremin ABD sınırı yakınlarında meydana gelmesi nedeniyle California eyaletinde yer alan San Diego şehrinde de hissedildiği belirtildi.

Depremde şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. (İHA)