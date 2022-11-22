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Meksika, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

22.11.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Meksika, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39’da Baja California eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Depremin merkez üssünün Büyük Okyanus’ta, Baja California eyaletinde yer alan Vicente Guerrero kasabasının 37 kilometre batısında olduğu aktarıldı.

Depremin ABD sınırı yakınlarında meydana gelmesi nedeniyle California eyaletinde yer alan San Diego şehrinde de hissedildiği belirtildi.

Depremde şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. (İHA)

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