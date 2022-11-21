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Endonezya depremle sarsıldı: 46 ölü, 700 yaralı

21.11.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Ciranjang bölgesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.

Endonezya depremle sarsıldı: 46 ölü, 700 yaralı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

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56 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

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Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. (AA)

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