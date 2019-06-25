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ABD sınırına 15 bin asker konuşlandırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

ABD’nin baskıları sonucu yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerini artıran Meksika, kuzey sınırına 15 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdığını açıkladı.

ABD sınırına 15 bin asker konuşlandırıldı

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yönelik yasa dışı göçle mücadele amacıyla, ülkenin kuzeyindeki sınır hattına yaklaşık 15 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, Meksika ordusuna mensup askerler ve Meksika Ulusal Muhafız Birliği üyesi güvenlik güçlerinden oluşan ABD sınırındaki kuvvetin yanı sıra, ülkenin güneyinde Guatemala sınırına da 6 bin 500 kişilik bir birliğin yerleştirildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle daha yoğun mücadele etmesi konusunda Meksika’yı uzun bir süre uyarmış ve son olarak bunun yapılmaması halinde, iki ülke arasındaki ticarette uygulanan gümrük vergilerini artıracağını ifade etmişti.

KAÇANLARIN UMUDU ABD

Özellikle Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden çok sayıda insan her yıl, ülkelerinde yaşanan şiddet ve yoksulluktan kaçarak, Meksika üzerinden ABD’ye ulaşmaya çalışıyor. Söz konusu ülkeler ve Küba’dan gelen çok sayıda yasa dışı kadın göçmen, geçtiğimiz günlerde ABD sınırına yakın noktalarda Meksikalı güvenlik birimleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmış ve bu görüntüler büyük tepki toplamıştı. Öte yandan ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Teksas eyaletine bağlı Clint kasabasında bulunan sınır kontrol noktasındaki 250 göçmen çocuk, bakım yurtlarına nakledildi. Geçtiğimiz hafta sözü edilen sınır kontrol noktasında incelemelerde bulunan bir grup avukat, çok sayıda bakımsız ve zor durumda olan çocuk gördüklerini kamuoyu ile paylaşmış, bu çocukların kötü hijyenik şartlar altında, yetersiz yiyecek ve içecekle beslendiklerini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika ABD asker sınır

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