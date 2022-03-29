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Meksika'da akılalmaz kaza! Süpermarketin üzerine küçük uçak düştü: 3 ölü 5 yaralı

29.03.2022 06:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren kaza Meksika'da yaşandı. Temixco kentinde çift motorlu küçük uçak, süpermarketin üzerine düştü. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Meksika'da akılalmaz kaza! Süpermarketin üzerine küçük uçak düştü: 3 ölü 5 yaralı

Meksika’nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Yetkililer, 1’i uçakta yolculuk eden diğer 4’ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

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Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı.

Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika’nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı ifade edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. (İHA)

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Meksika
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