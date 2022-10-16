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Meksika'da bar saldırısı: 12 ölü! Yaralılar cesetlerin arasına saklanarak hayatta kaldı

16.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan “La Texana” adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı.

Meksika'da bar saldırısı: 12 ölü! Yaralılar cesetlerin arasına saklanarak hayatta kaldı

Guanajuato Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı. Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayatta kalmak için cesetlerle kendilerini kamufle ettiği ortaya çıktı.

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KARTEL SAVAŞLARIYLA BİLİNİYOR

Son olarak 27 Eylül’de eyaletteki Celaya şehrinde Santa Rosa de Lima Karteli tarafından bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, görgü tanıkları ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu ifade etmişti.
Meksika’nın Guanajuato eyaleti genelinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasında bölgenin hakimiyeti üzerine çatışmalar yaşanıyor. (İHA)

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Meksika saldırı
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