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Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

11.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın, karteller arasında bir hesaplaşma olduğu üzerinde durulurken saldırganların bir de not bıraktığı aktarıldı.

Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Apaseo El Alto şehrinde Lexus adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası minibüsle kaçan silahlı saldırganların, olay yerine karton üzerine yazılı bir mesaj bıraktığı aktarıldı. Bırakılan mesaja göre, saldırının bölgede faaliyet gösteren iki kartel arasındaki bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal ve eyalet birimlerine bağlı güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulundukları ifade edilerek, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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KARTEL SAVAŞLARI SIK YAŞANIYOR

Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrinde 15 Ekim’de yine bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın yine karteller arasında bir hesaplaşma olduğu belirtilmişti. Meksika’nın Guanajuato eyaletinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Santa Rosa de Lima Karteli (CSRL) arasında bölgenin hakimiyeti üzerine uzun süredir çatışmalar yaşanıyor. (İHA)

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