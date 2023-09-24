Meksika'da sıra dışı olay! 'Şeytan bebek' Chucky gözaltına alındı

Meksika'da Carlos ismindeki bir suçlunun, "şeytan bebek" Chucky'yi insanlara göstererek korkuttuğu iddia edildi. Coahuila eyaletinin Monclava şehrinde meydana gelen olayda polis, Chucky'yi saçlarından tutup gözaltına aldı.

SABIKA FOTOĞRAFINI BİLE ÇEKTİLER

Meksika'da polis ekiplerinin suçlulara yönelik düzenlenen operasyonda suçlularla birlikte Chucky'yi de gözaltına alması dikkat çekti. "Şeytan bebek" Chucky'nin kötü ruh taşıdığı iddia edilerek kelepçelenerek götürülmesi ve sabıka fotoğrafının çekilmesi ülkede gündem oldu.

Polisin bu operasyonu ülke genelinde "polisin işini ciddiye almadığı" yönünde yorumlandı ve tepkilere yol açtı.

