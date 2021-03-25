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Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

25.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki araştırmacılar yemek yerken veya bir şeyler içerken maske çıkarıldığında en azından burnun açıkta kalmaması için yeni bir maske hazırladı.

Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafeler açılırken yemek yeme veya bir şeyler içme esnasında maske mecburen çıkartılmak zorunda kalınıyor. Meksika'da Instituto Politécnico Nacional'den araştırmacılar da yalnızca yemek yerken takmak için ve burnu kapatan bir maske tasarladı.

Sosyal medyada tasarımı etkileyici bulanlar kadar "Yeni bir icat sayılmaz. palyaçolar bunu yıllardır takıyor" diye tiye aldı.

Gustavo Acosta Altamirano liderliğindeki bu projenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.


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