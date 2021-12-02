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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama! Merak uyandıran ışık kümesi

02.12.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda günün erken saatlerinde yeni bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucu, yanardağdan kül ve duman çıkışı gerçekleşirken bölgede 3 deprem yaşandı.

Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 01.00’de Popocatepetl Yanardağı’nda gerçekleşen patlama sonucu, yanardağdan kül ve duman çıkışı gerçekleştiği ve bölgede 3 deprem yaşandığı kaydedildi.

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MERAK UYANDIRAN IŞIK KÜMESİ

Yanardağı kaydeden kameralara patlama sırasında yakalanan gökyüzündeki ışık kümesi ise merak uyandırdı. Bazıları bunun sadece bir göktaşı olduğunu ifade ederken, bazıları ise yıldız kayması olduğunu iddia etti. Kaydedilen bu ilgi çekici ışık kümesi ile ilgili yetkililerden herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

POPOCATEPETL YANARDAĞI

Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada bulunuyor. Popocatepetl Yanardağı’nda geçtiğimiz Eylül’de 3 kez, Ekim’de ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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