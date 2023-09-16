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Meksika'daki uzaylı cesetleri dünyayı sarsmıştı! Üniversite DNA iddialarını yalandı: Bilimsel bulguya ulaşılmadı

16.09.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika meclisinde düzenlenen oturumda uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki cesedin gösterilmesi dünya gündemine oturmuştu. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi ise yaptığı açıklamayla sözde uzaylılara ait mumyaların sergilenmesi olayını yalanladı. Açıklamada, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulgu olmadığı ve karbon 14 yaş belirleme testi dışında başka testler yapıldığı iddialarının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Meksika'daki uzaylı cesetleri dünyayı sarsmıştı! Üniversite DNA iddialarını yalandı: Bilimsel bulguya ulaşılmadı

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Fizik Enstitüsü’nden geçtiğimiz salı günü Meksika Temsilciler Meclisi’nde “insana ait olmadığı” iddia edilen iki varlığın kalıntılarının sergilenmesinin ardından açıklama geldi. Açıklamada, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılmadığı bildirildi.

AA-20230914-32144803-32144788-JAMIA_MAUSSAN_UZAYLILARA_AIT_OLDUGUNU_IDDIA_ETTIGI_FOSILLERLE_ILGILI_MEKSIKODA_BASIN_ACIKLAMASINDA_BULUNDU

Açıklamada, son günlerde medyada uzaylı konusunun geniş yer bulmasıyla üniversitenin Fizik Enstitüsü bünyesindeki laboratuvar tarafından 2017 yılında yapılan analizlere ait sonuçların yeniden açıklandığı ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca Peru’da bulunan mumyalara laboratuvarda yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testinin yapıldığı ancak yapılan test ile sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtilirken, bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yapıldı.

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DNA TESTİ İDDİALARINA YALANLAMA

Üniversitenin açıklamasında son olarak, mumyalara yapılan testle ilgili tüm yanlış yorum ve beyanların reddedildiği ifade edilirken, üniversite yetkililerinin mumyalara karbon 14 yaş belirleme testi dışında başka testler yaptıkları iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Böylelikle Jaime Maussan tarafından ortaya atılan mumyaların DNA testi sonucunda uzaylı olduklarının tespit edildiği iddiası, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafından yalanlanmış oldu.

AA-20230914-32144803-32144785-JAMIA_MAUSSAN_UZAYLILARA_AIT_OLDUGUNU_IDDIA_ETTIGI_FOSILLERLE_ILGILI_MEKSIKODA_BASIN_ACIKLAMASINDA_BULUNDU

1000 YILLIK OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Jaime Maussan, 12 Eylül Salı günü Meksika Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda iki adet mumya sergilemiş ve bunların yapılan DNA testleri sonucunda insan olmadıklarının kanıtlandığını iddia etmişti.

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Maussan mumyaların 1000 yıllık olduğunu söylemişti. Jaime Maussan ayrıca sunumunda Dünya'nın evrenin derinliklerinden gelen insan dışı zeki varlıklar tarafından ziyaret edildiği gerçeği kabul edilirse başka evrenlere seyahat etmenin mümkün olacağını ifade etmiş ve Meksikalı milletvekillerinden dünya dışı yaşamın varlığını tanımalarını talep etmişti. (İHA)

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