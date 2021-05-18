Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi

Coahuila eyaletine bağlı Torreon kasabasında, 110 yıl önce öldürülen 303 Çinli için düzenlenen anma törenine katılan Lopez Obrador, burada yaptığı konuşmada, Meksika hükümetinin, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına bir daha izin vermeyeceğini belirtti.

Lopez Obrador, ülkesinin her zaman kültürel çeşitliliği ve evrensel kardeşliği teşvik edeceğine işaret ederek, "Meksika Devleti'nin, ülkemizdeki hareketler, örgütler tarafından işlenen suçlar nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dilediği bu eylemin, bizi sadece sorumluluk ve suçumuzu üstlenmeye değil, aynı zamanda taahhüdümüzü kabul etmeye de mecbur kıldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin hükümetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını vurgulayan Lopez Obrador, "Bizi daha da yakınlaştıran ve halklarımız arasındaki dostluğu yeniden teyit eden varlığınıza teşekkür etmenin yanı sıra bu vesileyle Kovid-19'la mücadelede hükümetinizin bize verdikleri önemli destek için teşekkür etmek istiyorum." dedi.