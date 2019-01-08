HABER

Meksika, Guatemala ile sınır bölgesinin güvenliğini artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

Meksika, Guatemala ile sınır bölgesinin güvenliğini artıracak

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümeti, ülkenin güneyinde Guatemala ile sınır bölgesindeki yasa dışı geçiş noktalarına güvenlik görevlileri yerleştirecek.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, yaptığı açıklamada, Meksika-Guatemala sınırındaki 370 civarında yasa dışı geçiş noktasında güvenliğin artırılacağını bildirdi.

Bu noktalara, yasa dışı geçişin önlenmesi için güvenlik görevlilerinin yerleştirileceğini söyleyen Cordero, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Cordero, ocak ayı ortasında Meksika'ya girmeyi planlayan yeni bir göçmen konvoyuyla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu kasım ayında Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandıŞavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versinCHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guatemala Güvenlik Meksika sınır

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.