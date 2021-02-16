Meksika Güzellik Kraliçesi Romero, insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Güzellik yarışmalarında derece almasının ardından taçlı fotoğrafları sosyal medyada popüler hale gelen Laura Mojica Romero, bu defa polis merkezinde çekilen ‘şüpheli’ fotoğrafıyla konuşuluyor.

Meksika'da düzenlenen bölgesel güzellik yarışması Miss Oaxaca 2018'de birinci olan Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Polis, tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero'nun iki aydır Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki hapishanede tutulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Açıklamada Romero, "insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün iddia edilen sekiz üyesinden biri” olarak nitelendirildi. Romero suçlu bulunursa 50 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

2018'deki başarısının ardından 2020'de de Kolombiya'da düzenlenen yarışmada Uluslararası Kahve Kraliçesi tacını takan Romero, Ocak 2019'da verdiği bir röportajda kendisini "güzel bir yüzden daha fazlası" olarak tanımlamıştı.

İşletme mezunu olan Romero, önceliklerinin kadına yönelik şiddet sorununu çözmek olduğunu söylemişti.

Yarışmalarda akıcı İngilizce konuşmasıyla öne çıkan Romero, Meksika’da meme kanseri ve lösemiye karşı mücadelede için konuşmalarıyla da öne çıkmıştı.



