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Meksika ve ABD'yi vurdu! Hilary Fırtınası’nda can kaybı artıyor

23.08.2023 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika ve ABD'yi etkisi altına alan Hilary Fırtınası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Hilary Fırtınası nedeniyle Meksika’nın Baja California eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 5’e yükseldi.

Meksika ve ABD'yi vurdu! Hilary Fırtınası’nda can kaybı artıyor

Hilary Fırtınası'da Meksika ve ABD'yi vurdu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 1’inin sel nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, diğerinin ise teknesinin fırtınada alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hilary Fırtınası, daha önce Oaxaca, Sinaloa ve Baja California Sur eyaletlerinde 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Meksika’da özellikle kuzeybatı eyaletlerinde ve başkent Mexico City’de sel ve su baskınlarına neden olan Hilary Fırtınası, geçtiğimiz pazar günü ABD topraklarına ulaşmıştı. ABD’nin batısındaki California ve Nevada eyaletlerinde sel ve su baskınlarına neden olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilmiş ve çok sayıda uçuş ertelenmişti.

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Hilary Fırtınası’nın zayıflayarak kuzeye doğru ilerleyerek Oregon ve Idaho eyaletlerine ulaşması bekleniyor. (İHA)

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Fırtına abd

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