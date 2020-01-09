HABER
  4. Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da içinde ceset parçaları bulunan 26 çanta ele geçirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarındaki Santiago nehri kenarında bulunan 26 çantadan 14 kişiye ait ceset parçaları çıktığı belirtildi.

Ceset parçaları, uzman ekipler eşliğinde incelenmek üzere Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Savcılık, cesetlerin kimliklerinin, incelenmelerin ardından açıklanacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Çözülmeyen düğüm: Sigorta prim sistemi ve GSSÇözülmeyen düğüm: Sigorta prim sistemi ve GSS
Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadıOtomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 CESET 26 çanta Meksika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Eskişehir'de bir öğretmen 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü, soruşturma başlatıldı

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.