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Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 23:24 | Son Güncelleme

Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Paso del Macho'nun eski belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Meksika basınına göre, Rafael N'ye belediye binasına yakın bir bölgedeki restorandan çıkarken kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Eski belediye başkanı olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yetkililer saldırganların yakalanması için polisin operasyon başlattığını belirtti.

Kamu Güvenliği Bakanlığının açıklamasına göre, yıl başından bu yana Veracruz eyaletindeki çeşitli saldırılarda 44'ü polis olmak üzere 67 kamu görevlisi öldürüldü.

120 milyon nüfuslu Meksika'da, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de ise büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısının kasım sonu itibarıyla 26 bini bulduğu belirtiliyor.

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ESKİ BELEDİYE BAŞKANI Meksika Paso del Macho silahlı saldırı

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