Meksika'da iki piyadenin cesedi bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Karayip kıyısındaki Cancun kentinde Meksikalı iki piyadenin cesedine bulundu.
Meksika donanmasından yapılan açıklamada, Cancun kentinde çarşafa sarılarak yol kenarına bırakılmış iki denizciye ait cesedin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 2 denizcinin öldürülmesinin şiddetle kınandığı vurgulandı.
2017'ye kadar oldukça sakin bir kent olan Cancun'da son dönemde cinayetlerde artış görüldüğü ifade ediliyor.
Cancun'da ağustos ayında yol kenarında 8 ceset bulunmuştu.
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