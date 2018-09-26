Meksika'da iki piyadenin cesedi bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Karayip kıyısındaki Cancun kentinde Meksikalı iki piyadenin cesedine bulundu.

Meksika donanmasından yapılan açıklamada, Cancun kentinde çarşafa sarılarak yol kenarına bırakılmış iki denizciye ait cesedin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 2 denizcinin öldürülmesinin şiddetle kınandığı vurgulandı.

2017'ye kadar oldukça sakin bir kent olan Cancun'da son dönemde cinayetlerde artış görüldüğü ifade ediliyor.

Cancun'da ağustos ayında yol kenarında 8 ceset bulunmuştu.

