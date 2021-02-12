HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da koronavirüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

Meksika’da koronavirüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

12.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meksika’da koronavirüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı.

Cortez, hastayken sütünün açık bir yeşil tonu olduğunu ve sütün normal rengine dönmesinden iki gün sonra koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Meksikalı anne Anna Cortez yeni doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Cortez, sütünün hastalıkla savaşırken yavaş yavaş açık yeşil renge döndüğünü ve sütünün normal renge dönmesinden iki gün sonra ise koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

BEBEĞİNİ BESLEMEYE DEVAM ETTİ

Cortez yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti. Cortez doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki Anna, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

YEŞİL RENK ANTİKORLARDAN OLABİLİR

Cortez "Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir" ifadelerini kullandı.

Meksika, (DHA) Meksika’da koronavirüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

ABD’de milyonlarca sahte N95 maske hastanelere dağıtıldı

ABD’de milyonlarca sahte N95 maske hastanelere dağıtıldı

Erkekler tarafından kullanılan 2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu

2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu

Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye açtığı davayı kazandı

Markle, özel mektubu yayımlayan gazeteye açtığı davayı kazandı

Dünyanın en saygın üniversitesinde seks ve taciz skandalı

Dünyanın en saygın üniversitesinde seks ve taciz skandalı

Rusya sert çıktı: Bağları koparırız!

Rusya sert çıktı: Bağları koparırız!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.