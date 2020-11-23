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Meksika’da toplu mezardan 113 ceset çıkarıldı

23.11.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezardan 113 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.Meksika’nın Jalisco eyaletinde bağlı El Salto kentindeki Los Sabinos bölgesinde bulunan bir çiftlikte toplu mezar bulundu.

Meksika’nın Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezardan 113 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Meksika’nın Jalisco eyaletinde bağlı El Salto kentindeki Los Sabinos bölgesinde bulunan bir çiftlikte toplu mezar bulundu. Çiftlikte yapılan 7 haftalık çalışmanın ardından 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetlerden 30’u akrabaları tarafından teşhis edildi.
Jalisco Eyalet Savcısı Gerardo Octavio Solis yaptığı açıklamada, 2’si kadın, 28’i erkek olmak üzere 30 cesedin akrabaları tarafından teşhis edildiğini aktardı. Solis, diğer mağdurların Adli Tıp Hizmetleri tarafından "kimliği belirsiz kişiler" olarak kaydedildiğini açıkladı.
Toplu mezarın ön kalıntıları Ekim ayı başında, adli tıp uzmanlarının istihbarat çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılırken, ilk incelemede 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu’nun geçen Ekim ayında yayınladığı rapora göre, Jalisco eyaletinde 2006-2020 yılları arasında bulunan toplu mezarlarda toplam 897 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Eyalette son iki yılda 3 bin 568 kişi için kayıp ilanı verildi. Meksika hükümeti Ekim ayında yaptığı açıklamada, 2006’dan bu yana 4 bin 92 toplu mezarın ortaya çıkarıldığını aktarmıştı.
Meksika’da 1964’ten bugüne kadar 189 bin 206 kişi için kayıp ilanı verilirken, 112 bin 35 kişi bulundu. Ulaşılan kişilerin 104 bin 953’ünün hayatta olduğu bildirildi. Aralık 2018’de göreve gelen mevcut hükümet, şu ana kadar 29 bin 789 kişinin kaybolduğunu açıklarken, 15 bin 968 kişinin yerlerinin tespit edildiğini belirtti.

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