Melania Trump ekibi kurdu!

CNN'e konuşan bir kaynak eski First Lady'nin planlarını anlattı.
Melania Trump, 'Be Best' (En İyisi Ol) girişimini Beyaz Saray sonrası yaşamının bir parçası olarak sürdürmeyi planlıyor ve programı Florida'daki evinden çıkartıyor.
Bu kampanya üç temelden oluşuyordu: çocukların sağlığı ve refahı, çevrimiçi güvenlik ve opioid kriziyle mücadele.
Melania'nın imza girişimi, Michelle Obama'nın Let's Move ve Laura Bush'un Ulusal Kitap festivalininkiler gibi ses getirmedi.
Melania Trump, Beyaz Saray sonrası yaşamını kendisinin ve eski Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago kulüplerinde yaşadığı Florida'da sürdürecek, Palm Beach'te de bir ofis kuracak.
Doğu Kanadı çalışanlarından üçünü Beyaz Saray sonrası yaşamına getirdi: Operasyon müdürü ve gezi şefi olarak görev yapan Hayley D'Antuono, şu anda Trump'ın personel şefi.
Mary 'Casey' Finzer, First Lady'ye ücretsiz kıdemli danışman olarak hizmet eden Marcia Kelly gibi isimler de Trump'a katıldı.
Bir twitter kullanıcısı, Trump çiftinin birer sivil olarak geçireceği ilk 90 gün üçerisinde Melania'nın boşanma davası açacağını ileri sürdü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın acelesi var çünkü saat 10'da boşanma avukatıyla randevusu var" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Melania'nın Trump'la işi bitti, kontrat sona erdi" diye yazdı.
Donald Trump, Ivana Trump’tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödemişti.
Trump'ın Melania Trump’tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi.
Bu boşanmanın gerçekleşmesi halinde Donald Trump'ı zor günlerin beklediği kesin.