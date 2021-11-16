Melbourne'de hazırlıkları başladı! Yılbaşına kadar normale dönecekler

Melbourne Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında çeşitli tarihlerde 6 kez tam kapanmaya giderek toplam 267 gün süreyle dünyanın en uzun tam kapanmasına maruz kalan kent merkezindeki hayatı canlandırmak için harekete geçti.

Kovid-19 yasaklarının kaldırılmasıyla aylarca kapalı kalan kent merkezini yeniden cazip hale getirmek isteyen belediye, kamu binalarından alışveriş merkezlerine, meydanlardan parklara, ana caddelerden pasajlara kadar, halkın uğrak yerlerini vatandaşların yılbaşını renkli bir şekilde geçirmeleri için süsledi.

Bu sene yılbaşına yaklaşık 1,5 ay kala başlayan hazırlıklar kapsamında, Kovid-19 salgınından dolayı aylarca kent merkezine uğramayan Avustralyalıların, şehre gelerek yeniden normal hayatlarına dönmesi hedefleniyor.

Merkezdeki tarihi binalara yansıtılan çizgi animasyonların yanı sıra özel mağazaların vitrinleri de 3 boyutlu hareketli tasarım ve anlatımlarla çocukların ilgisini çekecek şekilde dekore edildi.

Yaklaşık 5 milyonluk nüfusuyla Avustralya'nın ikinci büyük kenti olan Melbourne'deki tam kapanmalardan dolayı önemli oranda maddi kayıp yaşayan şehir merkezindeki iş yerlerinin de yılbaşına kadar hayatın normale dönmesiyle eski canlılıklarına kavuşması bekleniyor.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da bugüne kadar 191 bin 625 kişi virüse yakalanırken, 1898 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya’da virüsten ölen 1898 kişiden 1239’u Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de, 612’si Yeni Güney Galler’de, 14’ü Avustralya Başkent Bölgesi’nde, 13’ü Tazmanya’da, 9’u Batı Avustralya’da, 7’si Queensland’da 4’ü de Güney Avustralya’da hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkedeki toplam 191 bin 625 vakadan 106 bin 281 yine Victoria ve eyaletin başkenti Melbourne’de kaydedildi.

Salgının yayılmaya başlamasıyla Avustralya’da Kovid-19’un merkezi haline gelen ve farklı tarihlerde 6 kez tam kapamaya giren Melbourne, toplam 267 gün tam kapanmada kalarak dünyada en fazla kapanmaya giden kent olmuştu.

(AA)

