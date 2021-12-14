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Melek Aslan cinayetinde katil ve azmettiricinin cezaları belli oldu! "Cinayeti ilmek ilmek işledi"

14.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı, eski sevgili Orhan Vatansever'in zihnine cinayet düşüncesini işlemesi ile öldüren kardeş Mustafa Aslan'ın cezası belli oldu. Azmettirici Orhan Vatansever'e katil kardeşten daha fazla ceza veren mahkeme, Vatansever'in cezasını belirlerken Melek'in özel fotoğraflarının paylaşmasını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmedi. Savcı mütalaasında, Vatansever'in, Mustafa’nın zihnine ablasını öldürme düşüncesini ilmek ilmek işlediğini söyledi.

Melek Aslan cinayetinde katil ve azmettiricinin cezaları belli oldu! "Cinayeti ilmek ilmek işledi"

Melek Aslan (24) Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirmişti. Ailesi Adıyaman’da yaşıyordu. Melek, öğretmen olmak için KPSS’ye hazırlanıyordu. Ancak ailesi Adıyaman’a gelerek kendileriyle birlikte kalmasını istiyordu. Bu yüzden ailesiyle arası açıktı. KPSS’ye hazırlandığı Sakarya’da ortak bir arkadaş grubunda Orhan Vatansever ile tanıştı. Bir süre sonra sevgili oldular. Orhan Vatansever’in Almanya’da işleri vardı. Bu yüzden sık sık Almanya’ya gidip geliyordu. Melek ile de evlenme planları yapıyorlardı. Ancak Orhan Vatansever’in kıskanç davranışları yüzünden aralarında tartışmalar çıkıyordu. Bu tartışmalar sıklaşınca Melek, Orhan’dan ayrıldı ve Diyarbakır’a geldi.

MUSTAFA’YI SEÇTİ

Fakat Melek’in kendisine geri dönmesini isteyen Orhan, Melek’e ulaşarak onu rahatsız etmeye başladı. Tehdit ve baskıları netice vermeyince de birlikte oldukları dönemde Melek’e parça parça verdiğini iddia ettiği 10 bin Euro’yu geri istemeye başladı. Bunun için zaman zaman Diyarbakır’a da geldi. Melek kendisinden şikâyetçi olsa da daha sonra korkarak şikâyetlerini geri çekmek zorunda kaldı. Dava dosyasına göre bu baskılar da sonuç vermeyince Orhan, Melek’in Adıyaman’daki aile üyelerine ulaştı. Önce ablasına, sonra babasına ulaştı. En son olarak da 21 yaşındaki küçük kardeşi Mustafa’yı buldu. “Ablan kötü yola düştü, yaşlı erkeklerle birlikte oluyor” diyerek onu tahrik etmeye başladı. Melek’in ev haliyle çekilmiş özel fotoğraflarını aile üyelerine gönderdi. Ayrıca Melek’in ailesinin köyünün Facebook sayfasında da benzer şeyleri paylaştı.

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21 Ekim 2020 tarihinde Mustafa Aslan, Diyarbakır’a gelerek ablası Melek Aslan’ı öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslanı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya’da gözaltına alınan Melek’in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine koyuldu.

İKİSİNE DE AYNI CEZA

Katil kardeş Mustafa Aslan’a ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verilmesini isteyen savcılık, eski sevgili Orhan Vatansever’in de ‘kasten öldürmeye azmettirmek’ suçundan aynı şekilde cezalandırılmasını istedi. Melek’in katledilmesinden tam bir yıl sonra davayı karara bağlayan Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Aslan’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme savcının iddianame ve mütalaası doğrultusunda eski sevgili Orhan Vatansever’e de ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası verdi. Sanıkların cezası müebbet hapse çevrildi. Mahkeme Vatansever’e ayrıca Melek’in özel fotoğraflarını paylaştığı için 2.5 yıl daha ceza verdi. Böylece attığı mesaj ve fotoğraflarla Melek’in katledilmesine yol açan Orhan Vatansever, tetiği çeken katil kardeşten de fazla ceza almış oldu.

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"AKLINA GİRDİ ÖLDÜRTTÜ"

Diyarbakır’da görülen davanın savcısının mütalaasına göre Orhan Vatansever, Mustafa’yı hedef seçmişti. Mütalaada savcı bu süreci şöyle anlattı: “Orhan, Melek’in herkesin görmesini istemeyeceği, gündelik haliyle çekilmiş fotoğraflarını Mustafa’ya olumsuz ve tahrik edici bir üslupla gönderdi. Melek’in başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye girdiğini üstüne basa basa yazdı. ‘Melek’e sahip çıkın yoksa ben gerekeni yapacağım’ diyerek Mustafa’da o güne kadar olmayan ablasını öldürme fikrini ortaya çıkardı. Mustafa’yı özellikle hedef seçti. Attığı mesajlar, gönderdiği fotoğraflarla Mustafa üzerinde baskı ve nüfuz oluşturdu. Mustafa’nın zihin dünyasında kurduğu hâkimiyetle iradesini etkiledi. O zamana kadar Adıyaman’da kendi halinde bir çiğköfteci olan, ablasından bir haberi olmayan Mustafa’nın zihnine ablasını öldürme düşüncesini ilmek ilmek işledi. Mustafa’yı ablasına karşı dolduruşa getirdi. Mustafa’ya, Melek’in adresini neredeyse nokta atışı olarak verdi. Mustafa’ya cesaret verdi ve onu yönlendirdi. Mustafa’ya ablasını öldürmesi için doğrudan bir söz söylememiş olması durumu değiştirmez. Zira Orhan, ablasının namusu üzerinden hareket ettiği genç yaştaki Mustafa’da ablasını öldürme kastı oluşacağını biliyordu. En başından beri amacı buydu. Melek’i ustaca kardeşi Mustafa’ya öldürttü.”

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"EVE GÖTÜRMEK İÇİN GELMİŞTİM"

Mustafa Aslan son savunmasında ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek “Öldürmek için değil eve götürmek için Diyarbakır’a gelmiştim” dedi. Orhan Vatansever ise Melek’i öldürtmek gibi bir niyetinin olmadığını iddia ederek “Üç ayrı ülkenin vatandaşıyım, azmettirici olsam çeker giderdim, Türkiye beni Almanya’dan getiremez. Suç işlediğime inanmıyorum” diyerek kendisini savundu. Mahkeme iki sanığın da savunmalarına itibar etmedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet
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