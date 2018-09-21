Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankapark projesinin maliyetini açıkladı.

İŞTE ANKAPARK'IN MALİYETİ

Gökçek sosyal medya paylaşımında, “Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu… Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyon $’ı bulmuyor… Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor… Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek” ifadelerini kullandı.

"PARKIN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI"

Gökçek, “Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara’ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK’ı yapacağımı söylemiştim… Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim” dedi.

Ankara’nın şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise ANKAPARK ile ilgili, “İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz. Ben bu gibi işleri Sincan’da sorarak yaptım, herkes mutlu oldu” demişti.

İşte o paylaşımlar:



