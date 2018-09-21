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Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 04:25 | Son Güncelleme

Görevden alınan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptırdığı Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. Gökçek, ihaleyle 29 yıllığına kiraya verilen Ankapark için Twitter hesabından "Bak karşı çıkanlara bir şey diyeceğim. Ankapark açıldığında parka gelirseniz yüzsüzsünüz" dedi. Gökçek, "Sayın başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?" sorusuna "Parkın parası halkın cebinden çıktı" yanıtını verdi

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankapark projesinin maliyetini açıkladı.

İŞTE ANKAPARK'IN MALİYETİ

Gökçek sosyal medya paylaşımında, “Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu… Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyon $’ı bulmuyor… Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor… Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek” ifadelerini kullandı.

"PARKIN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI"

Gökçek, “Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara’ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK’ı yapacağımı söylemiştim… Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim” dedi.

Ankara’nın şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise ANKAPARK ile ilgili, “İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz. Ben bu gibi işleri Sincan’da sorarak yaptım, herkes mutlu oldu” demişti.

İşte o paylaşımlar:

ankapark

gokcek

gokcek2

gokcek3


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunun icinde kac parasını cebine koydun ?
Dolara vursanmı tl dolara vursan o parayı dolara yatırsaydın simdi ankapark değil ankarada istanbula kadar park yapardın
o parkı yapıcagınıza askeri ucrete zam yapsaydınızda insanlar gecinebilseydi o parka şimdi kim gidebiliyo cebimizde uc kurus yok
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