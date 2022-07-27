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  4. Melih Gökçek’in ‘sen benim çocuğum yaşındasın’ sözlerine dikkat çeken cevap!

Melih Gökçek’in ‘sen benim çocuğum yaşındasın’ sözlerine dikkat çeken cevap!

27.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Gültekin ile Melih Gökçek arasında canlı yayında yaşanan diyalog dikkat çekti. Gökçek’in "Bana bak Volkan, böyle büyük laflarda bulunma sen benim çocuğum yaşındasın haddini bil" sözlerine Gültekin ‘Ben 36 yaşında şu anda ABB’nin bir bürokratıyım. Siz ise 2017’de Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmiş bir vatandaşımızsınız’ şeklinde cevap verdi.

Melih Gökçek’in ‘sen benim çocuğum yaşındasın’ sözlerine dikkat çeken cevap!

Tv5 ekranlarında yayınlanan Mustafa Yılmaz’ın sunduğu Kulis Ankara programına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Gültekin ile canlı yayına telefonla bağlanan Melih Gökçek arasında gerginlik yaşandı. Gültekin'in açıklamaları sonrası canlı yayına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bağlandı.

'ÇOCUKLAR BİLE BÖYLE PROJELERE PARA GÖMMEZDİ'

Gökçek, Gültekin'in yaklaşımını eleştirerek, "Bana bak Volkan, böyle büyük laflarda bulunma sen benim çocuğum yaşındasın haddini bil" sözlerine Gültekin, "Ben 36 yaşında şu anda ABB’nin bir bürokratıyım. Siz ise 2017’de Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmiş bir vatandaşımızsınız. Yaşın bir önemi yok. Eminim ki benden çok daha küçük çocuklar bile böyle projelere para gömmezdi" yanıtını verdi.

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