Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek'in Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:



Herkese selamlar. Dünden beri tweet atmamam birilerine gerçekten çok ciddi bir dert oldu. Ben de herkes gibi bir durum değerlendirmesi yaptım. Şimdi bu durum değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce durum değerlendirmesini Cumhur İttifakı ve sayın cumhurbaşkanımız açısından yapmak istiyorum. Milletimiz Cumhur İttifakı'na son cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi yüzde 51,6 oy vermiştir. Yani cumhurbaşkanlığı sistemini ve sayın cumhurbaşkanının görevine devamını onaylamıştır.

"KİMSE CUMHUR İTTİFAKI'NI BAŞARISIZ ADDEDEMEZ"

Partilerin yerel seçimler açısından değerlendirilmesine gelince, 2014 seçimlerinde Ak Parti ve MHP'nin toplam belediye başkanlık sayısı 740 iken, bu seçimde 732 olarak gerçekleşmiştir. Yani belediye başkanlıklarında sayısal olarak, toplamda hemen hemen hiçbir değişiklik yoktur. Bu konuda kimse Cumhur İttifakı'nı başarısız addedemez.

"KENDİ KENDİLERİNE ÇELİŞKİYE DÜŞTÜLER"

Ankara ve İstanbul seçimlerine gelince... Ankara ve İstanbul belediye başkanlıkları cüz-i miktarda rakamlarla CHP'ye geçmiştir. İstanbul'un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiç bir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP'liler, şimdi İstanbul'da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir. Ama buna karşılık, gerek Ankaralılar, gerekse İstanbullular Ankara'da 25 ilçenin 22'sini Cumhur İttifakı'na, İstanbul'da 39 ilçenin 25 tanesini Cumhur İttifakı'na vermiştir.