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Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 08:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine görevinden istifa eden, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul'un el değiştirdiği 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gökçek, Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasına ilişkin "Seçimlerde kaybetmekte var. Kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş'ın başarısını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek'in Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:

Herkese selamlar. Dünden beri tweet atmamam birilerine gerçekten çok ciddi bir dert oldu. Ben de herkes gibi bir durum değerlendirmesi yaptım. Şimdi bu durum değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce durum değerlendirmesini Cumhur İttifakı ve sayın cumhurbaşkanımız açısından yapmak istiyorum. Milletimiz Cumhur İttifakı'na son cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi yüzde 51,6 oy vermiştir. Yani cumhurbaşkanlığı sistemini ve sayın cumhurbaşkanının görevine devamını onaylamıştır.

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"KİMSE CUMHUR İTTİFAKI'NI BAŞARISIZ ADDEDEMEZ"

Partilerin yerel seçimler açısından değerlendirilmesine gelince, 2014 seçimlerinde Ak Parti ve MHP'nin toplam belediye başkanlık sayısı 740 iken, bu seçimde 732 olarak gerçekleşmiştir. Yani belediye başkanlıklarında sayısal olarak, toplamda hemen hemen hiçbir değişiklik yoktur. Bu konuda kimse Cumhur İttifakı'nı başarısız addedemez.

"KENDİ KENDİLERİNE ÇELİŞKİYE DÜŞTÜLER"

Ankara ve İstanbul seçimlerine gelince... Ankara ve İstanbul belediye başkanlıkları cüz-i miktarda rakamlarla CHP'ye geçmiştir. İstanbul'un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiç bir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP'liler, şimdi İstanbul'da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir. Ama buna karşılık, gerek Ankaralılar, gerekse İstanbullular Ankara'da 25 ilçenin 22'sini Cumhur İttifakı'na, İstanbul'da 39 ilçenin 25 tanesini Cumhur İttifakı'na vermiştir.

"ANKARA'DA ZAFER YÜZDE 12 FARKLA CUMHUR İTTİFAKI'NINDIR"

2019 seçimlerinde Ankara ilçe belediyelerinde Millet İttifakı'na verilen toplam oy 1.429.809'dur. Buna karşın Cumhur İttifakı'na verilen oy 1.625.941'dir. Arada net yüzde 12'lik fark vardır. Yani rakamsal olarak Ankara'da zafer yüzde 12 farkla Cumhur İttifakı'nındır.

Ankara'da ve İstanbul'da belediye başkanları Ak Parti ve MHP ittifakının istemediği hiç bir konuda karar veremez. Yani bir başka değişle, Ankara'nın yönetimi Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tarafından müşterek yapılacaktır.

"MANSUR YAVAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

Seçimlerde kaybetmekte var. Kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş'ın başarısını tebrik ediyorum. Ama tweet alemi; "Ankara'da Melih Gökçek'i mağlup ettik" diyerek bana tweet atmasın.

"ÖZHASEKİ'Yİ SUÇLAMAK VEYA ELEŞTİRMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM"

Sayın Özhaseki "Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil, üslubu benim üslubum değil" diyerek, kendisinin kampanyasına TV programlarıyla katılarak katkı vermemi istemedi. Yürütmediğim bir kampanya dolayısıyla bu seçimden sorumlu olmam düşünülemez... Ben de bu sözleri sayın Özhaseki'yi suçlamak veya eleştirmek için söylemiyorum... Doğrudur... Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır...

"ANKARA'YI SOLA TESLİM ETMEDİM"

Ben beş defa Ankara seçimlerine girdim, 5'inde de Allah'ın lütfu, sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ankaralıların desteği ile Ankara'yı sola teslim etmedim. Bu konuda Twitter'daki sol kesimin zafer nidaları atıp, "Melih Gökçek'i Ankara'da yendik" deme hakkı yoktur.

Twit alemine ve kamu oyuna saygıyla duyururum... Haklı/haksız twitlerinize rağmen unutmayın seviliyorsunuz twit alemi..."


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