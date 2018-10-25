Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında MHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek için 'Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım' diye konuşmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hayati Yazıcı'nın bu ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle yanıt verdi;

"Ya sabır celle celalühü…Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum… Benimle ilgili kamuoyununun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin…Hadi yiğitsen devam et…Sabrımı taşırma… Vallahi tozunu atarım…"





