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Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

MHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Ankara için belediye başkanlığına aday göstereceği iddia edilen Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bugün canlı yayında kendisi için yaptığı 'Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi' açıklamasına Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında MHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek için 'Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım' diye konuşmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hayati Yazıcı'nın bu ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle yanıt verdi;

"Ya sabır celle celalühü…Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum… Benimle ilgili kamuoyununun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin…Hadi yiğitsen devam et…Sabrımı taşırma… Vallahi tozunu atarım…"

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Melih Gökçek Mustafa Tuna'yıda tehdit etmişti oda sonra lafını geri çekti olabilir dedi. buda lafını geri çekecek. çünkü hepsi pislik hepside birbirinin pisliğini biliyor. lanet olsun hepinize
Eğer bir şey yoksa sayın gökçek, sen görevden alınırken niye yargıya gitmedin..!
ARKASINA SAKLANDIĞIN İKTİDAR DEĞİŞİNCE BÖYLE KONUŞABİLECEKMİSİN
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