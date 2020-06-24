Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na 'hortum' göndermesi: Her şey güzel olacaktı

İstanbul dün şiddetli sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Yolların sular altında kaldığı kentte, kuvvetli yağmur ve rüzgarın başladığı sıralarda, Çatalca tarafında hortum da meydana geldi.

Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından, İstanbul’daki şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini paylaşarak, İmamoğlu'na göndermede bulundu. Gökçek, “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” dedi.

Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine otururken, binlerce yorum geldi.

İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE HORTUM GÖRMEDİ...

Her şey güzel olacaktı...

BÖYLE HORTUM GÖRMEDİK...

YALAN MI İMAMOĞLU? pic.twitter.com/RKfDmlVYlo — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 23, 2020



