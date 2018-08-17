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Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 07:27 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamalarını överek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder. Sıkar değil mi?' dedi.

Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce sosyal medya hesabından CHP yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu.

İnce, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK'TEN İNCE'YE DESTEK

İnce'nin açıklamalarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'ten destek geldi. "Helal olsun sana Muharrem İnce. Adama lafı böyle yedirilir" ifadelerini kullanan Gökçek, "Kartondan lider" dediği Kılıçdaroğluna, "Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder" diye seslendi.

melıh


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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