Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na çok sert gönderme: Cumhurbaşkanından rica edeceğim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti sırasında Venezuela askerlerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu anların ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nın sözlerini karıştırdığı bir görüntünün videosunu yayınladı.

"CUMHURBAŞKANINDAN RİCA EDECEĞİM"

Melih Gökçek paylaşımında, "Lütfen kimse kızmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanından Maduro'nun askerlerinden ders almak üzere Kılıçdaroğlu'nun Venezuela'ya gönderilmesini rica edeceğim..." ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert göndermede bulundu.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı;

LÜTFEN KİMSE KIZMASIN...

BEN SAYIN CUMHURBAŞKANINDAN,

MADURO’NUN ASKERLERİNDEN DERS ALMAK ÜZERE KILIÇDAROĞLU’NU VENEZUELA'YA GÖNDERMESİNİ RİCA EDECEĞİM... pic.twitter.com/1TKhxRxyq1 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Aralık 2018



