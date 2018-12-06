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Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na çok sert gönderme: Cumhurbaşkanından rica edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 06:28 | Son Güncelleme

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Venezuela askerlerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu anların ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nın sözlerini karıştırdığı bir görüntünün videosunu yayınladı. Gökçek paylaşımında Kılıçdaroğlu'na çok sert göndermede bulundu.

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na çok sert gönderme: Cumhurbaşkanından rica edeceğim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti sırasında Venezuela askerlerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu anların ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nın sözlerini karıştırdığı bir görüntünün videosunu yayınladı.

"CUMHURBAŞKANINDAN RİCA EDECEĞİM"

Melih Gökçek paylaşımında, "Lütfen kimse kızmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanından Maduro'nun askerlerinden ders almak üzere Kılıçdaroğlu'nun Venezuela'ya gönderilmesini rica edeceğim..." ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert göndermede bulundu.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı;


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek sosyal medya istiklal marşı Venezuela kemal kılıçaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bi susmadın gitti be adam.Allah için kes sesini.Yalakalıktan bıkmadın hala.
Kilictaroglu biterse AKP de biter . Ikisi de giderse Turkiye sahlanir
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