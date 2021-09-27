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Meme asimetrisi yaşam kalitenizi düşürmesin

27.09.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme bölgesinde yaşanan asimetri sorunları kadınlar için önemli sorunlardan biridir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka, meme asimetrisi konusu hakkındaki detayları sizler için anlattı.

Meme asimetrisi yaşam kalitenizi düşürmesin

Kadınların yaklaşık %85'i çok doğal bir durum olan meme asimetrisi sorununu yaşamaktadır. Genellikle kadınların farklı meme boyutları vardır. Rahatsız etmeyen farklılıklar sorun yaratmadığı için fark edilmeyebilir. Ancak memede görülen meme hacmi, meme başı seviyesi, meme çapı ve şekil farkı belirgin olduğunda kişi estetik ve sağlık sorunları yaşayabilir. Belirgin asimetri durumunda, kişi kendini güvensiz hisseder. Asimetri sebepleri kişiden kişiye değişmektedir.

EN SIK GÖRÜLEN ASİMETRİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Emzirme sonrası oluşan meme asimetrisi: Doğum ve emzirme süreci tamamlandıktan sonra meme hacmindeki azalmayı ve sarkmayı görülebilir ya da var olan asimetrinin belirginleşmesine neden olabilir.

Büyük göğüslerin sarkmasıyla meydana gelen meme asimetrisi: Bazı nedenlerden dolayı büyük göğüsler zamanla sarkabilmektedir. Meydana gelen sarkma meme asimetrisine neden olabilir.

Gelişimsel sorunların yol açtığı meme asimetrisi: Genetik faktörlere bağlı olarak meme gelişimi döneminde asimetrik meme gelişimi sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Göğüs kafesindeki doğuştan şekil bozuklukları kunduracı ya da güvercin göğüsü gibi yine asimetriye yol açabilir. Aynı zamanda birçok genetik faktörlerden bir meme diğerinden boyut olarak çok farklı olabilir.

MEME ASİMETRİSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR

Tedavi yöntemi kişinin ihtiyacına ve memenin durumuna göre belirlenir. Yöntemin ana içeriği göğüsler arasındaki farkı belirlemektir. Farkı doğru hesaplamak için çok hassas ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

Bir meme normal, diğer meme küçük ise yağ enjeksiyonu veya silikon implantasyonu kullanılabilir. Tersi durumda ise büyük göğüslere küçültme işlemi uygulanarak göğüsler dengelenir. Göğüslerde sarkma olması durumunda dikleştirme tercih edilir.
Göğüslerin hiç gelişmediği durumlar da olabilir. Bu durumlarda karın, bel veya kalça bölgesinden mikrocerrahi yöntemlerle yağ ve kas dokusu alınır. Çıkarılan doku ile meme oluşturulur. İmplant kişisel ihtiyaç ve tercihlere göre kullanılabilir.

Sağlıkla ilgili acil durum gerektirmeyen başvurularda cinsel olgunluğu tamamlamış, adet dönemine en az 3 yıl önce başlamış ve 18 yaşını doldurmuş olması önerilir. Bu durumun aksine virgin hipertrofisi olarak bilinen genç kızların memelerinde aşırı büyüme olduğunda ameliyat daha erken döneme alınabilir.

Unutmamak gerekir ki meme bölgesine yapılan işlemler cerrahi işlemlerdir. Komplikasyon riski düşük olsa dahi mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip uzman hekimler tarafından yapılması gerekir. Yanlış uygulamalar geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir.

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