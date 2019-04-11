Meme dikleştirme ameliyatı yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler

Meme dikleştirme ameliyatı için hastanın tercihi ve talebi önemlidir. Eğer hastanın meme uçları, meme katlantı çizgisinin üzerinde kalıyorsa estetik olarak her şey yolunda demektir. Eğer meme katlantı çizgisinin seviyesine inmişse hafif sarkma başlamış demektir. Eğer meme bu çizginin altında kalıyor ise, ileri derecede meme sarkması var denebilir. Özellikle tam aşağı doğru bakan meme uçları, ameliyat için artık kesinlikle yapılmalı aşaması gelmiş demektir.
Göğüslerde sarkma birçok nedenden kaynaklanabilir. Yaşlanmaya bağlı hormonal sebepler sonucunda meme dokusunda azalma olur. Bu da memenin iç dokusunun boşalmasına ve de aşağı doğru sarkmasına neden olur. Emziren annelerin göğüsleri sarkmaya daha meyillidir. Göğüsler süt keseleri dolunca büyür, emzirme sonrası da boşalır. Bu defalarca tekrarlanınca memeler doğal olarak sarkar. Ayrıca yerçekimi memeleri aşağı doğru çekerek sarkmalarına neden olacaktır. Bazı durumlarda ise memelerde sarkma çok erken yaşlarda başlar ve tamamen memeyi taşıyan bağların doğuştan zayıf olmasından kaynaklanır.
Memelerde sarkma maalesef başka bir yöntemle düzelmez. Göğüs kaslarını güçlendirmeye yönelik spor hareketleri ile çok az gelişme görülebilse de sarkmanın düzelmesi maalesef gerçekleşmez. Bu beklenti sadece ameliyat ile düzelebilir.
Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Kullanılacak tekniğe bağlı olarak meme dikleştirme ameliyat süresi 2-4 saat arasında değişebilir. Hafif sarkma durumu olan hastalara meme altına silikon protez konabilir. İleri derecede meme sarkması olan ve meme bezleri yeterli olan hastalara meme küçültme ameliyatına benzer işlemler yapılır. Meme bezi miktarı yeteriz olduğu durumda ise meme altına silikon protez eklenerek meme küçültme tekniğine benzer şekilde derideki bolluk toplanır. Meme bezi çıkartılması yapılmaz.
Meme dikleştirme ameliyatı için hastalar önceden iz konusunda bilgilendirilmelidir. Dolayısı ile bu ameliyat herkes için uygun olmayabilir. Eğer göğüslerinizdeki sarkma orta derecede ise, iz kalmasından ciddi şekilde rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız bu ameliyatı olmamanız önerilir. Ama göğüsleriniz önemli derecede sarkık ise bu ameliyat düşünülebilir. Meme dikleştirme ameliyatı ile dik ve şekilli, istediğiniz boyda göğüsleriniz olacaktır.
İzlerden ne kadar rahatsız olacağınız konusunda çok iyi düşünmelisiniz. Çoğu önemli ölçüde sarkması olan hastalar izleri çok dert etmezler ve kabul ederler ama çok iyi düşünmek ve bilgi vermek önemlidir. Ama bu ameliyatın diğer ameliyatlara göre daha fazla iz bıraktığını ve bu izlerin ne derece belirgin olacağının belirtilmesi gerekir.
Ameliyat öncesi estetik cerrahınıza göğüs muayenesi olmalısınız. Metabolizma ile ilgili riskli durumlarda veya 40 yaş üstü kadınlarda meme ultrasonografisi ve mamografi ile göğüs tam kapasitede değerlendirilip operasyon için karar verilmelidir. Operasyon öncesinde sigaranın bırakılması daha çabuk ve sorunsuz iyileşmenizi sağlar. Aspirin ve antiinflamatuar ilaçların 2-3 hafta öncesinden kesilmesi gerekir. Varsa kullanılan bitkisel ilaçlar veya bitkisel destek gıdaları operasyon öncesinde mutlaka kesilmelidir. Mevcut hastalıklar ve alınan ilaçlar detaylı olarak doktora iletilmelidir.
Ameliyattan hemen sonra buz kompres tedavisine başlanır ve hastaya sporcu sütyeni giydirilir. Dikişlerin üzerindeki ince bantlar dışında başka pansuman kullanılmaz. Ameliyattan 24-48 saat sonra ameliyatta konulan drenler çekilir. Drenler çıkarıldıktan 1 ya da 2 gün sonra duş alınabilir. Dikişler 15 gün sonra alınır. Sporcu sütyeninin 4 hafta devamlı giyilmesi önerilir. Bu sütyen hastanın ağrısını azaltır, kendini daha güvende hissetmesini sağlar ve göğüslere destek sağlar. Ameliyat sonrasında ödem olması çok normaldir, daha sonra ödemin atılması ile göğüs şekli belirmeye başlar. Memenin son şeklini alması yaklaşık 8-10 hafta sürer.
Ameliyattan sonra:
• 3-4 hafta süre ile ağır bir şey kaldırmak veya itmekten kaçınılmalıdır
• En az 1 hafta cinsel ilişkiden ve en az 1 ay ağır ve zorlayıcı sporlardan uzak durulmalıdır
• Destek sebebi ile doktorunuzun önerdiği spor sütyeni düzenli olarak kullanılmalıdır
• Meme başı ve süt bezi kanallarına dokunulmadığı için; yapılacak doğumlar sonrasında, emzirme fonksiyonunuz hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.
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