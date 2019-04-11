Meme dikleştirme ameliyatı yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler

Meme dikleştirme ameliyatı ne zaman yapılmalıdır? Meme dikleştirme ameliyatı için hastanın tercihi ve talebi önemlidir. Eğer hastanın meme uçları, meme katlantı çizgisinin üzerinde kalıyorsa estetik olarak her şey yolunda demektir. Eğer meme katlantı çizgisinin seviyesine inmişse hafif sarkma başlamış demektir. Eğer meme bu çizginin altında kalıyor ise, ileri derecede meme sarkması var denebilir. Özellikle tam aşağı doğru bakan meme uçları, ameliyat için artık kesinlikle yapılmalı aşaması gelmiş demektir. Göğüslerde neden sarkma olur? Göğüslerde sarkma birçok nedenden kaynaklanabilir. Yaşlanmaya bağlı hormonal sebepler sonucunda meme dokusunda azalma olur. Bu da memenin iç dokusunun boşalmasına ve de aşağı doğru sarkmasına neden olur. Emziren annelerin göğüsleri sarkmaya daha meyillidir. Göğüsler süt keseleri dolunca büyür, emzirme sonrası da boşalır. Bu defalarca tekrarlanınca memeler doğal olarak sarkar. Ayrıca yerçekimi memeleri aşağı doğru çekerek sarkmalarına neden olacaktır. Bazı durumlarda ise memelerde sarkma çok erken yaşlarda başlar ve tamamen memeyi taşıyan bağların doğuştan zayıf olmasından kaynaklanır.

Meme sarkması ameliyatsız çözülebilir mi? Memelerde sarkma maalesef başka bir yöntemle düzelmez. Göğüs kaslarını güçlendirmeye yönelik spor hareketleri ile çok az gelişme görülebilse de sarkmanın düzelmesi maalesef gerçekleşmez. Bu beklenti sadece ameliyat ile düzelebilir. Meme dikleştirme ameliyatı nasıl yapılır ? Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Kullanılacak tekniğe bağlı olarak meme dikleştirme ameliyat süresi 2-4 saat arasında değişebilir. Hafif sarkma durumu olan hastalara meme altına silikon protez konabilir. İleri derecede meme sarkması olan ve meme bezleri yeterli olan hastalara meme küçültme ameliyatına benzer işlemler yapılır. Meme bezi miktarı yeteriz olduğu durumda ise meme altına silikon protez eklenerek meme küçültme tekniğine benzer şekilde derideki bolluk toplanır. Meme bezi çıkartılması yapılmaz. Meme dikleştirme ameliyatı kimlere yapılmalı? Meme dikleştirme ameliyatı için hastalar önceden iz konusunda bilgilendirilmelidir. Dolayısı ile bu ameliyat herkes için uygun olmayabilir. Eğer göğüslerinizdeki sarkma orta derecede ise, iz kalmasından ciddi şekilde rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız bu ameliyatı olmamanız önerilir. Ama göğüsleriniz önemli derecede sarkık ise bu ameliyat düşünülebilir. Meme dikleştirme ameliyatı ile dik ve şekilli, istediğiniz boyda göğüsleriniz olacaktır.