Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Sütyen kanser yapar mı?

Her yıl dünyada yaklaşık 2 milyon, Türkiye’de ise 20-25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Ülkemizde yaşamı boyunca her 22-23 kadından birinde meme kanseri görülüyor ve 6 meme kanseri hastasından birinin 40 yaşın altında olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte her 100 meme kanseri hastasından birinin de erkek olduğu biliniyor. Tüm bu veriler, meme kanserinin dünyada ve ülkemizde hızla yayıldığını ortaya koyuyor. Bu durumda meme kanseri konusunda farkındalığın artması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

'AİLESİNDE MEME KANSERİ ÖYKÜSÜ OLMAYAN KİŞİDE MEME KANSERİ GÖRÜLMEZ'

YANLIŞ! Birçok insan meme kanserinin tamamen ailesel geçişli olduğunu düşünür. Ancak meme kanseri tanısı alan hastaların önemli bir çoğunluğunda aile öyküsü bulunmamaktadır. Ailevi ya da genetik geçişli meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin sadece %15-20’sini oluşturur.

'MEMEDEKİ KİTLEDE AĞRI VARSA KESİNLİKLE KANSER DEĞİLDİR'

YANLIŞ! Meme kanserinde en sık bulgu, ağrısız kitledir. Ancak hastaların %10-20’sinde kitleye ağrı eşlik edebilir. Kişide ağrı olup olmaması kitlenin öneminin belirlenmesinde bir ölçüt değildir. Kitle varlığı durumunda klinik muayene ve görüntüleme tetkiklerinin sonuçlarına göre karar verilmelidir.