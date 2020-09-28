Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Sütyen kanser yapar mı?

Her yıl dünyada yaklaşık 2 milyon, Türkiye’de ise 20-25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Ülkemizde yaşamı boyunca her 22-23 kadından birinde meme kanseri görülüyor ve 6 meme kanseri hastasından birinin 40 yaşın altında olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte her 100 meme kanseri hastasından birinin de erkek olduğu biliniyor. Tüm bu veriler, meme kanserinin dünyada ve ülkemizde hızla yayıldığını ortaya koyuyor. Bu durumda meme kanseri konusunda farkındalığın artması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. 'AİLESİNDE MEME KANSERİ ÖYKÜSÜ OLMAYAN KİŞİDE MEME KANSERİ GÖRÜLMEZ' YANLIŞ! Birçok insan meme kanserinin tamamen ailesel geçişli olduğunu düşünür. Ancak meme kanseri tanısı alan hastaların önemli bir çoğunluğunda aile öyküsü bulunmamaktadır. Ailevi ya da genetik geçişli meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin sadece %15-20’sini oluşturur. 'MEMEDEKİ KİTLEDE AĞRI VARSA KESİNLİKLE KANSER DEĞİLDİR' YANLIŞ! Meme kanserinde en sık bulgu, ağrısız kitledir. Ancak hastaların %10-20’sinde kitleye ağrı eşlik edebilir. Kişide ağrı olup olmaması kitlenin öneminin belirlenmesinde bir ölçüt değildir. Kitle varlığı durumunda klinik muayene ve görüntüleme tetkiklerinin sonuçlarına göre karar verilmelidir.

'MEMEDE KİTLE YOKSA KANSER YOKTUR' YANLIŞ! Meme kanserinin kitle dışında başka bulguları da olabilir. Meme derisinde ya da ucunda içeri çökme, meme derisinde kalınlaşma, meme başı akıntısı, koltuk altında kitle olması meme kanserinin diğer bulguları arasındadır. Taramada görülen meme kanserleri kitle haline gelmeden saptanabilmektedir. 'GENÇ YAŞTA MAMOGRAFİ ÇEKİLMEZ' YANLIŞ! Meme kanseri konusunda herhangi bir belirtisi olmayan sağlıklı bir kadında tarama amaçlı mamografi çekimine 40 yaşından sonra başlanmalıdır. Ancak kitle veya benzeri bulguların varlığında ya da meme kanseri şüphesinde daha erken yaşta yapılabilir. Bu konudaki bilimsel kılavuzlar, ailesinde meme kanseri öyküsü olan bir kadın için ilk mamografi tarama zamanının ailedeki bireyin meme kanseri tanı yaşından 10 yıl önce olmasını önermektedir. 'MEME KANSERİ GENÇLERDE GÖRÜLMEZ' YANLIŞ! Meme kanseri riski yaşla birlikte artmasına rağmen erken yaşta da görülebilmektedir. Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşı ABD’ye göre 11 yıl daha erkendir. Ülkemizde meme kanseri tanısı alan her 6 kadından biri 20’li ve 30’lu yaşlardadır. 'MEME KANSERLİ HASTALARDA İKİ MEME ALINIRSA HASTALIK TEKRAR ETMEZ VE EK TEDAVİYE İHTİYAÇ OLMAZ' YANLIŞ! Genetik geçişli meme kanserlerinde ve yoğun aile öyküsünde, diğer memeye de risk azaltıcı cerrahi yapılabilmektedir. Ancak iki memenin de alınması, meme kanserinin tekrar etme riskini sıfıra indirmemektedir. Meme kanseri sistemik bir hastalık olduğu için, cerrahiye ek olarak ilaç ya da ışın tedavisi tamamlayıcı olarak gerekebilmektedir.