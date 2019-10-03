"Meme kanserinde hedefli tedaviler başarıyı artırıyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Kanser Derneği Bilim Kurulu Üyesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, onkolojide konuşulan en büyük yeniliklerin meme kanseri tedavisinde başladığını belirterek, "Meme kanserinde hedefli tedaviler yani tümörün kendi içindeki genetik şifresine yönelik tedaviler mevcut. Bunların tedavilere girdiğini gördükçe ve daha sık kullanmaya başladıkça eminim başarı şansımız da çok artacaktır." dedi.

Türk Kanser Derneğince, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısında basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Eralp, meme kanseri toplum için önemli bir sorun olduğunu, dünyada oldukça önemli sayıda hastanın meme kanseriyle kliniklerde karşılarına geldiğini söyledi.

Meme kanseri tedavisindeki yeniliklerin diğer kanser türleri için de çığır açacak nitelikte olduğuna dikkati çeken Eralp, şöyle konuştu:

"Meme kanseri, biyolojik tedavilerin öncülüğünü yapmış bir kanser türü. Bu da en azından tedavi kısmında bize ileri evrelerde olduğu kadar da erken evrede yakalanan hastalarımız için de çok büyük başarılar getirdi. Meme kanserindeki en önemli yeniliklerden bir tanesi erken tanı konusunda oldu. Burada tabii ki mamografi, ultrason, gerekirse MR gibi tetkiklerimiz ön planda ama aileden geçiş yani herediter meme kanseri sendromlarını biraz daha iyi tanıdıkça o bireyleri algıladıkça onları daha yoğun tarar olduk. Dolayısıyla koruyamasak da çünkü korumak tabii farklı bir yol ama en azından erken dönemde daha yoğun taramalarda tanılarını koyarak erken yakalanmalarına yol açılabildiğini görüyoruz."