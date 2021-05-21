HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meme protezi skandalı: Binlerce kadına tazminat ödenecek

Meme protezi skandalı: Binlerce kadına tazminat ödenecek

21.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da tıbbi standartlara uymayan ucuz silikon kullanılarak üretilmiş meme protezleri nedeniyle mağdur olan kadınlara tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Meme protezi skandalı: Binlerce kadına tazminat ödenecek

Skandal 2010’da patlak vermişti. Poly Implant Prothese (PIP) adlı şirketin ürettiği silikonların patlama riski yüksek çıkmış, bazı kadınlarınki patlamıştı. Vücuduna silikon sızan kadınlarda otoimmün hastalıklar dahil sağlık sorunları baş göstermişti. Çok sayıda kadın protezi değiştirtmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusu Jean-Claude Mas ise 2013’te dört yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

10 YIL SÜREN HUKUKİ MÜCADELE

2 bin 700 kadın, 10 yıllık hukuki mücadele sonucunda tazminata hak kazandı. Mağdurlara ödenecek miktar henüz netlik kazanmadı. PIP Mağdurları Birliği (PIPa), 20 bin ila 70 bin avro (204 bin-714 bin lira) arasında tazminat ödenmesini bekliyor.

Tazminatı 2010 yılında kapatılan PIP’e, Avrupa Birliği güvenlik sertifikası veren, Almanya’daki TUV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim şirketi ödeyecek.

Screenshot_6

MAĞDURLAR ÖFKELİ: VÜCUDUMDA HALA SİLİKON VAR

Kendisini Christine olarak tanıtan bir mağdur, “Yıllardır uğraşıyoruz. Bu karar biraz olsun içimizi rahatlattı. Ama benim sağlığım hala risk altında. Vücudumda hala silikon var” dedi.

Nicola Mason, silikonunun patladığını, kabus gibi günler yaşadığını belirterek mahkeme kararını zafer olarak niteledi.

Jan ise 20 yıl önce PIP’in mağduru olduğunu söyleyerek, “20 yıldır sağlığım risk altında. Çok öfkeliyim” dedi.

400 BİN KADINA TAKILDI

Dünyada 400 bin kadına bu protezlerin takıldığı tahmin ediliyor. Fransa’daki mahkeme kararının, dünyanın farklı bölgelerindeki mağdurların haklarını aramasının önünü açacağına kesin gözle bakılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Göçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştıGöçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Son Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı

Son Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.