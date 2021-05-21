Meme protezi skandalı: Binlerce kadına tazminat ödenecek

Skandal 2010’da patlak vermişti. Poly Implant Prothese (PIP) adlı şirketin ürettiği silikonların patlama riski yüksek çıkmış, bazı kadınlarınki patlamıştı. Vücuduna silikon sızan kadınlarda otoimmün hastalıklar dahil sağlık sorunları baş göstermişti. Çok sayıda kadın protezi değiştirtmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusu Jean-Claude Mas ise 2013’te dört yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

10 YIL SÜREN HUKUKİ MÜCADELE

2 bin 700 kadın, 10 yıllık hukuki mücadele sonucunda tazminata hak kazandı. Mağdurlara ödenecek miktar henüz netlik kazanmadı. PIP Mağdurları Birliği (PIPa), 20 bin ila 70 bin avro (204 bin-714 bin lira) arasında tazminat ödenmesini bekliyor.

Tazminatı 2010 yılında kapatılan PIP’e, Avrupa Birliği güvenlik sertifikası veren, Almanya’daki TUV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim şirketi ödeyecek.

MAĞDURLAR ÖFKELİ: VÜCUDUMDA HALA SİLİKON VAR

Kendisini Christine olarak tanıtan bir mağdur, “Yıllardır uğraşıyoruz. Bu karar biraz olsun içimizi rahatlattı. Ama benim sağlığım hala risk altında. Vücudumda hala silikon var” dedi.