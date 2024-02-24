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Memleket Partisi lideri İnce'den muhalefete sert tepki: İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.02.2024 11:16
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. İnce CHP'ye çok sert sözlerle yüklendiği açıklamasında, "2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar." dedi. İnce ayrıca CHP'nin Atatürkçü çizgiden saptığını vurgulayarak, "İlkeli duruşunuz olmalı" söyleminde bulundu. İnce son dönemde oldukça tartışma konusu olan Hatay konusunda da tahminini söyledi.

Memleket Partisi lideri İnce'den muhalefete sert tepki: İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te gündeme dair soruları yanıtladı. Muhalefete sert sözlerle yüklenen İnce'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, Terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor. Bunlar doğru işler değil. İstanbul’u alacağım derken Türkiye’yi kaybedersiniz. PKK bayrakları açılıyor Toroslar’da. Uzun vade de kaybettirir. Projeleri kendilerini anlatacaksınız. Siyasetin matematiği olmaz mantığı olur. Muhalefetin yöntemleri yanlış.

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6'LI MASANIN DAĞILMASI

Dağılmalıydı. 6'lı masa ilke ittifakı değil çıkar ittifakıydı. Kurgu yanlış. Ortaya ilkeleri koyarsınız. Bilimi esas alacaksınız, bu millete ekmeği nasıl ucuz verebiliriz. Tarımı öncelikli hale getirmeliyiz. Tarım en eğitimli insanların işi, öncelikli sektördür. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan diyoruz.

"MEMLEKET İÇİN YAPILAN BİR ŞEY VARSA DESTEKLERİZ"

KAAN’ın teknik özelliklerini bilmiyorum. Neredeyse ses hızının iki katı. Uçak yanınızdan geçecek sonra sesi duyacaksınız. Destekliyorum. Üretimi müthiş bir şey. Ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Doğru bildiğimiz memleket için yapılan bir şey varsa destekleriz. Uzay’a gidilmesini, KAAN’ı destekliyorum. Azerbaycan’a yardımı, Mavi Vatan’ı destekliyorum. Ben de muhalefetim ama bu konularda duruşum çok net.

"DİYARBAKIR'DA DEMLENİP, İZMİR'DE ATATÜRKÇÜLÜKLE OLMAZ"

Kılıçdaroğlu önerimi kabul etmedi. Çık cumhurbaşkanı adayı olarak, Akşener de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Canlı yayında söyledim. İnsanlara güven vermediler. Strateji hatası 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bunlara maaş verileceği sorusu gelir. Cumhurbaşkanı, yardımcılarının memuru olacak diye bakıldı.

Türkiye’de en büyük seçmen Atatürkçü seçmen. Bu çizgiden sapmazsan gelir. Diyarbakır’a gidip demlenip İzmir’e gelip Atatürkçü, ortaya karışıkla olmaz. İlkeli duruşunuz olacak.

"CHP'DE GELEN GİDENİ ARATTI"

Millete hayal satmayalım. Önce 360 vekilin olacak. Biz 3. yol olduğumuzu, bu millete en ucuz eti biz yediririz diyoruz. Partinin çizgisi ile değil yönetenlerledir sorunum. Gelen gideni arattı. Vatandaş görüyor, savruluyor. Politika ve liderlikteki durumu vatandaş görüyor.

"KİM, ÖZEL’İ DESTEKLEDİYSE O KALDI"

Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal. Lütfü Savaş mı kaybetmiş olacak, bence değil. Parti yönetimi kaybedecek. Kaybettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Aday gösterdiler daha iyisini bulamadığımız için aday gösterdik dediler. Bu kadar hata yapılır mı? Sarıgül çok ses getirirdi aday olsa. Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler. Tunç Soyer Kemal Beyi desteklemişti. Kim Özel’i desteklediyse o kaldı. CHP'de Kemal Beyi destekleyenlerin üstü çizildi."


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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi
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