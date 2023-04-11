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Memleket Partisi'nden milletvekili adayıydı! Twerk videosu gündem oldu... Açıklama geldi: 'Ben de twerk yapmışım çok mu?'

11.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi'nden Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı, sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündem olmuştu. Saygı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla yine çok konuşuldu. Muharrem İnce'nin de dans ettiğini söyleyen Saygı, "Ben de twerk yapmışım çok mu? Hayırdır? Ben niye utanayım?" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, sosyal medyada gündem olan dans videosu hakkında açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin de 'Arabada Gaz Pedal' şarkısında dans ettiğini söyleyen Cem Saygı, "Ben de twerk yapmışım çok mu? Hayırdır? Ben niye utanayım?" dedi.

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'SANKİ MUHARREM İNCE DANS ETMEDİ'

Cem Saygı videodaki konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Muharrem İnce 'arabada gaz pedal' yapmıştı. Ben de twerk yapmışım çok mu? Hayırdır? Ben niye utanayım? Ben bir eğlence yapmışım, ortama girmişim. Twerk diyorsunuz. Sanki Muharrem İnce dans etmedi. "

Öte yandan yaşananların ardından gazetecilere konuşan Saygı, 5. sıradaki yerini 1. sıraya almak için çabalayacağını dile getirdi.

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'UMURUMDA DEĞİL'

Esnafı gezerek destek isteyen Cem Saygı, sosyal medyada yer alan dans videoları üzerine "Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiç bir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil" diye konuştu.

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Memleket Partisi Twerk

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