Memleket Partisi'nin Edirne'deki 3 milletvekili adayı istifa etti

Edirne’de Memleket Partisi milletvekili adayları, sıralama yapılırken adaletsiz davranıldığını öne sürerek milletvekili adaylıklarından ayrıldıklarını açıkladı. İkinci sıradan aday gösterilen Oktay Bozkurt, el yazısıyla yazdığı yazıyı partinin mesajlaşma grubuna göndererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

WHATSAPP GRUBUNA GÖNDERDİ

Memleket Partisi Edirne İl Başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı olan ve 28. dönem Edirne 2. sıra milletvekili adayı listesinde yerini alan Bozkurt, “Memleket Partisi Genel Merkezi’ne, özel sebeplerimden dolayı 28. dönem Edirne milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Gereğinin bilgilerinize arz ederim" yazılı 10 Nisan 2023 tarihli bir dilekçeyi kendi el yazısı ve imzası ile hazırlayarak, partililerin yer aldığı Whatsapp grubuna gönderdi.

Aday, Bozkurt’un ardından 3. sıra adayı Sami Çakırlar da el yazısı ve imzası ile yazdığı, “Gördüğüm lüzum gereği 28. dönem Edirne 3. sıra milletvekilliği adaylığımdan geri çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerinin bulunduğu dilekçesini paylaştı. Çakırların ardından ise 4. sıra adayı Şeydanur Akça, “Gördüğüm lüzum gereği 28. dönem Edirne 4. sıra milletvekilliği adaylığımdan geri çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerinin yer aldığı ayrılık dilekçesini paylaştı. (İHA)





