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Memleketi yangı yerine döndü, ABD'de hayal gibi düğün yaptı! Ayetullah İrvani'nin kızının düğün görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

01.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümü nedeniyle başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Bu sırada İran hükümetinin önde gelenlerinden Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızı Sarvenaz İrvani'nin ABD'de yaptığı düğün görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde İrvani'nin kızının eşi ile öpüştüğü kareler de yer aldı.

Memleketi yangı yerine döndü, ABD'de hayal gibi düğün yaptı! Ayetullah İrvani'nin kızının düğün görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

Mahsa Emini'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Yeryüzünün dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere pek çok kişi olayı protesto etti. İran'daki protestolarda şiddetin dozu ise her saat artıyor. Ülke geneline yayılan gösteriler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise Batı kaynaklı olduğunu öne sürdüğü protestoların ülkede kargaşaya yol açmasına göz yummayacağını dile getiriyor. Ancak ABD'de gerçekleşen bir düğün İran'ın bu tutumunu gölgede bırakacak nitelikte sahnelere ev sahipliği yaptı.

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MEMLEKETİ YANGIN YERİ; ABD'DE RÜYA GİBİ DÜĞÜN

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Ülkede protestolar tüm şiddetiyle sürerken Molla İrvani'nin kızı Sarvenaz İrvani'nin ABD'deki düğünü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Emini, başörtüsünü uygunsuz biçimde taktığı nedeniyle 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de yaşamını kaybederken İrvani'nin kızının "modern" nitelikler taşıyan düğünü tepkilere neden oldu.

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Objektiflere yansıyan karelerde Sarvenaz İrvani'nin eşiyle öpüştüğü anlar da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran düğün abd molla
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