Memur-Sen Konfederasyonu'ndan 'Instagram' açıklaması: "Her türlü tedbir alınmalıdır"

Memur-Sen Konfederasyonu, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla kapatılan Instagram hakkında X'ten bir açıklamada bulundu. Paylaşımda sosyal medya platformlarının hukukun üstünde olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALI"

"DİJİTAL FAŞİZME DUR DİYORUZ!

Hiçbir Sosyal Medya Platformu Hukukun Üstünde Değildir!

Muhal bir özgürlük tahayyülü üzerinden toplumun temel değer yargılarını, ahlaki dokusunu çürüten, devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden mecraların engellenmesi sansür olarak adlandırılamaz.

İfade özgürlüğünün sınırlarını bir avuç lümpen sözde yarı aydının dünya görüşleri değil toplumsal değerler ve toplumun iradesi ile mündemiç hukuk belirler.

Instagram’ın ve erişim engeli getirilen diğer platformların hukuka uyması, toplumsal ahlaki hassasiyetleri gözeten politikaları benimsemesi; suç örgütlerine payanda, terör örgütlerine perde olmak, siyonist soykırımı dijital faşizmle örtmek yerine zulmü ifşa etmeleri durumunda bu platformlar elbette açılmalı, aksi durumda devlet evrensel insani değerleri, çocuklarımızı, akıl ve nesil emniyetini, toplumsal yapıyı korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya devam etmelidir."