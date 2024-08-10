HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Memur-Sen Konfederasyonu'ndan 'Instagram' açıklaması: "Her türlü tedbir alınmalıdır"

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan 'Instagram' açıklaması: "Her türlü tedbir alınmalıdır"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.08.2024 09:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Konfederasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir kapalı olan Instagram hakkında açıklamada bulundu. "Dijital Faşizme dur diyoruz" notuyla paylaşılan açıklamada Memur-Sen Konfederasyonu, "devlet toplumsal yapıyı korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya devam etmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan 'Instagram' açıklaması: "Her türlü tedbir alınmalıdır"

Memur-Sen Konfederasyonu, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla kapatılan Instagram hakkında X'ten bir açıklamada bulundu. Paylaşımda sosyal medya platformlarının hukukun üstünde olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALI"

"DİJİTAL FAŞİZME DUR DİYORUZ!

Hiçbir Sosyal Medya Platformu Hukukun Üstünde Değildir!

Muhal bir özgürlük tahayyülü üzerinden toplumun temel değer yargılarını, ahlaki dokusunu çürüten, devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden mecraların engellenmesi sansür olarak adlandırılamaz.

İfade özgürlüğünün sınırlarını bir avuç lümpen sözde yarı aydının dünya görüşleri değil toplumsal değerler ve toplumun iradesi ile mündemiç hukuk belirler.

Instagram’ın ve erişim engeli getirilen diğer platformların hukuka uyması, toplumsal ahlaki hassasiyetleri gözeten politikaları benimsemesi; suç örgütlerine payanda, terör örgütlerine perde olmak, siyonist soykırımı dijital faşizmle örtmek yerine zulmü ifşa etmeleri durumunda bu platformlar elbette açılmalı, aksi durumda devlet evrensel insani değerleri, çocuklarımızı, akıl ve nesil emniyetini, toplumsal yapıyı korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya devam etmelidir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Görüntüler şoke etti! İstanbul'da zincir marketi fareler bastı

Görüntüler şoke etti! İstanbul'da zincir marketi fareler bastı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.