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Memurlar kaça kadar çalışıyor? Kamuda esnek çalışma saatlerine mi geçiliyor?

27.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu kurumları kapanacak mı sorusu, 17 günlük kapanma sürecinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamaların sonrasında gündeme gelen kamuda esnek çalışma hususu da pek çok kişinin zihnindeki soru işaretlerinden birisi oldu. Peki, memurlar kaça kadar çalışıyor? Kamuda esnek çalışma saatlerine mi geçiliyor?

Memurlar kaça kadar çalışıyor? Kamuda esnek çalışma saatlerine mi geçiliyor?

Kamuda uzaktan çalışma süreci, 17 günlük tam kapanma süreciyle birlikte resmen başlamış oldu. Kabine Toplantısında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi.

MEMURLAR KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? KAMU KAPANACAK MI?

Kamu kurumlarının açık ya da kapalı kalma durumu hakkında detaylı açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönlendirme yapılacağını ifade etti.

Kamu kurumlarında esnek çalışma detayları, ilerleyen saatlerde yayımlanacak olan İçişleri Bakanlığı genelgesi ve valilik duyuruları ile netliğe kavuşturulacak.

KAMU ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00- 16.00 olarak uygulanması sağlanacak.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm iş yerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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