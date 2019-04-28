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Memurlardan komisyona "ek gösterge" başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini talep etti

SİNAN USLU - TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi.

Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

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