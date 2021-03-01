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Menekşe bakımı nasıl yapılır? Menekşelerin çiçek açmamasının en yaygın nedeni...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.03.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Herhangi bir odaya anında renk katan menekşe kuşkusuz birçok evi süslüyor. Peki, bakımları doğru yapıldığında kışın karanlık aylarında bile çiçek açan, kadifemsi dokusuyla bizi mutlu eden menekşe nasıl sulanmalı, gerekli bakım nasıl verilmelidir?

Yıl boyunca renklerinin ve kadifemsi dokusunun tadını çıkarmak için gelin menekşe bakımına bir göz atalım.

MENEKŞE BAKIMI NASIL OLMALI?

Sağlıklı başlayın. Parlak yaprakları ve istediğiniz çiçek rengine sahip bir menekşe seçin. Saksıda drenaj delikleri olduğundan emin olun.

Doğru ışık. Menekşelerin çiçek açmamasının en yaygın nedeni yeterince ışık alamamalarıdır. Menekşeler dolaylı güneş ışığına ihtiyaç duyar, doğrudan ışık yaprakları yakabilir. En iyi sonuçlar için kuzeye veya doğuya bakan bir pencere seçin. Bitkileri soğuk camdan uzak tutun ve tüm yaprakların ışık alması için saksıyı haftada bir döndürün.

Sıcak tutun. Menekşeler, çoğu insanın rahat bulduğu aynı sıcaklıkları tercih eder: Gündüz 21 - 26 derece arasında ve gece 18 - 21 derece olduklarından emin olun.

Aşağıdan su. Saksı tabağını oda sıcaklığında suyla doldurun. Yaklaşık bir saat bekletin ve sonra fazla suyu boşaltın. Bitkinin sulamalar arasında kurumasına izin verin.

Gübreleme yapın! İlkbahar, yaz ve sonbaharda her 2-4 haftada bir gübreleme yapın.

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SOĞUKTAN ETKİLENMEMESİNE DİKKAT EDİN

Yaprakların içleri yavaş yavaş sararmaya başlamışsa, öncelikle bitkinin sulaması kontrol edilmelidir ya da saksısının büyütülmesi lazımdır. Menekşe çok rahat bir şekilde soğuktan etkilenebilir.

Bitki marketlerinde menekşe besinleri bulunmaktadır. Potasyum oranları yüksektir, verimli şekilde çiçek vermesini sağlayacaktır.

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