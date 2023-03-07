Menekşe ne zaman çiçek açar, çiçek açması için ne yapılır? Menekşe hangi ayda çiçek açar, solan menekşe nasıl canlandırılır?

Kokusu harika bitkilerden biri olan menekşe yaz aylarında çok güzel mor renkli çiçekler açar. Balkonları ve bahçeleri güzelleştiren bu bitkinin bakımı da oldukça kolaydır. Yerini sevdikleri ve sulamaları yeterli olduğu zaman kendiliğinden çiçek açarlar. Bahar aylarında çiçek açmaya başlayan menekşelerin çiçek açma durumları yaz aylarına kadar devam eder. Hatta bazı menekşe türleri kış aylarında da çiçek açabilir.

Menekşe ne zaman çiçek açar?

Menekşe bitkisi güneş ışığını seven ve bahar aylarında çiçek açara güzel kokusunu etrafa yayan ve farklı renkleri bulunan bitki türleri arasında yer alır. Menekşe bitkisinin bakımı doğru bir şekilde yapıldığı zaman bahar aylarının başlarında yani Mart, Nisan aylarında çiçek açabilir. Uzun süreli olarak çiçek açan bitkilerden biri olan menekşelerde çiçek açma süresi Ağustos ayına kadar sürebilir. Menekşe yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği konular arasında bulunan "Menekşe hangi aylarda çiçek açar?" konusu için mart ve nisan aylarında açmaya başlar diyebiliriz. Çiçek yetiştiriciler için fide dikme mevsimi olarak bilinen ilkbahar bahçesinde ve balkonunda saksılarda menekşe yetiştirmeleri için ilkbaharda dikmeleri gereken mevsimdir. Menekşe bakımı da oldukça kolay olan bitkiler arasında olduğu için birçok kişi menekşe yetiştirmeyi tercih eder.

Menekşenin çiçek açması için ne yapılır?

Menekşeler eğer yerini severse ve sulaması doğru bir şekilde yapılırsa mevsimi geldikleri zaman çiçek açar. Günler uzadığında çiçek açma durumları artan menekşelerin gün kısalığında çiçek açmaları azalır. Yine de menekşenin çiçek açması için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bunlar özenli bir şekilde yapıldığı zaman menekşe rengarenk çiçekler açabilir. Menekşenin çiçek açması için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

İlk olarak menekşe doğru bir ortamda yetiştirilmelidir.

Menekşe doğrudan olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Menekşe bitkisi nemli ortamları sevdiği için nem oranına da dikkat edilmelidir.

Sulama sıklığı toprağın kurumasına izin verilmeyecek bir şekilde ayarlanmalıdır.

Menekşe bitkisinin ekildiği saksının altında drenajlı ya da altında ayrı bir kap olan saksılar kullanılmalıdır.

Menekşe yetiştirmek isteyenlerin kafalarını karıştıran ve araştırmış olduğu sorulardan biri de "menekşe kışın çiçek açar mı?" sorusudur. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan menekşenin bazı türleri kışın da çiçek açabilir. Özellikle kasım aylarında çiçek açan menekşeler oldukça meşhurdur.

Solan menekşe nasıl canlandırılır?

Menekşe bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Yanlış bir sulama ve yanlış bir ortam seçilmesi gibi durumlarda menekşenin yetişmemesine sebep olabilir. Menekşe bakımında ilk olarak yapılması gereken güneş alan ve ışıklı ortamlarda yetiştirilmesi gerektiğidir. Ancak yine de direkt olarak güneş gören yerlerden de menekşe bitkisi zarar görebilir. Aşırı güneşe maruz kalan menekşenin yaprakları ilerleyen zamanlarda yanabilir. Menekşenin yapraklarının yanmaması için evde pencerelere yakın olan yerlere konulması gerekir. Aynı zamanda menekşe bitkisinin sulaması yapılırken soğuk sudan kaçılması gerekir. Suyu bir kaba koyduktan sonra oda sıcaklığında bekletip o suyun oda sıcaklığına gelmesi sağlanmalıdır. Ayrıca menekşenin solmasına engel olabilmek için toprağı sürekli olarak nemli tutulmalı ve kurumasına olanak verilmemelidir.



